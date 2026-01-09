A Forlimpopoli una domenica di eventi tra tradizione solidarietà e festa E ci sono anche polentata e Pasqualotti

A Forlimpopoli, domenica 11 gennaio, il centro cittadino si anima con eventi dedicati a tradizione, solidarietà e festa. La giornata include iniziative per tutte le età, tra cui una polentata e la degustazione di Pasqualotti, promuovendo convivialità e coinvolgimento comunitario in un contesto di interesse culturale e sociale.

Forlimpopoli si prepara a vivere una domenica ricca di appuntamenti e animazione. Domenica 11 gennaio il centro cittadino sarà protagonista di una giornata all'insegna della convivialità, della tradizione e della solidarietà, con iniziative pensate per tutte le età.

