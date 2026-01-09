A don Patriciello il premio Aics Ambiente

Don Patriciello ha ricevuto il premio Aics Ambiente per il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di politiche sostenibili. Dalle iniziative di sensibilizzazione pubblica alle azioni legislative, il suo lavoro si è concentrato sulla lotta ai rifiuti illegali e sulla tutela della salute dei cittadini. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza di un impegno costante e concreto a favore della tutela ambientale.

Tempo di lettura: 2 minuti Dalle manifestazioni di piazza al suo impegno politico per una legge sulla Terra dei Fuochi e a tutela della popolazione dagli smaltimenti illeciti dei rifiuti. Va a don Maurizio Patriciello, prete anti-clan e parroco di Caivano, l’ottava edizione del premio Aics Ambiente, riconoscimento istituito dall’Associazione italiana cultura sport – tra i primi enti di promozione sportiva e sociale del Paese – a favore di attivisti, volontari e giornalisti che operino a favore di una cultura del rispetto ambientale. Il premio, spiega Aics Ambiente in una nota, sarà consegnato di fronte agli studenti del Liceo Nomentano di Roma, venerdì 16 gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A don Patriciello il premio Aics Ambiente Leggi anche: Don Patriciello, incontro a sorpresa con Mattarella Leggi anche: Giovani e territorio, il messaggio di don Maurizio Patriciello ad Altavilla Irpina Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A don Patriciello il premio Aics Ambiente - Dalle manifestazioni di piazza al suo impegno politico per una legge sulla Terra dei Fuochi e a tutela della popolazione dagli smaltimenti illeciti dei rifiuti. ansa.it

Premio Telesia a don Patriciello - E' don Maurizio Patriciello, parroco della legalità di Caivano, uno dei vincitori del Premio "Telesia for Peoples" 2025, giunto alla sua dodicesima edizione. ilmattino.it

TRAMONTI HA CELEBRATO LA PACE: PREMI A DE GIOVANNI E DON PATRICIELLO La sedicesima edizione del Premio Tramonti, dedicata alla pace, ha messo in luce l’impegno civile e culturale attraverso la scrittura e la solidarietà. Tra i protagonisti, lo scr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.