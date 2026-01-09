A Colle di Val d’Elsa i ragazzi con fragilità emotive diventano guide dei musei civici

A Colle di Val d’Elsa, i giovani con fragilità emotive, seguiti dal Centro di salute mentale, assumono il ruolo di guide nei musei civici. Questa iniziativa mira a promuovere l’inclusione sociale e favorire l’autonomia attraverso l’esperienza nel settore culturale. I partecipanti accompagnano i visitatori alla scoperta delle opere d’arte, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio con un approccio rispettoso e formativo.

Colle di Val d'Elsa (Siena), 9 gennaio 2026 – Ragazzi e adulti seguiti dal Centro di salute mentale d iventano guide dei musei civici comunali, accogliendo i visitatori e accompagnandoli alla scoperta dei tesori dell’arte cittadini. Accade a Colle di Val d’Elsa grazie a un progetto tra Comune e Centro di Salute mentale: da lunedì prossimo parte il progetto sperimentale che prevede la selezione di persone del Centro che seguiranno un percorso formativo con l’obiettivo di diventare le guide dei gruppi che visiteranno il Museo del Cristallo, che racconta la storia produttiva e artigiana di Colle; il Museo San Pietro, spazio culturale e luogo di incontro nel cuore della città; e il Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” al Palazzo Pretorio, che custodisce le radici etrusche e romane del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

