A chiare lettere la rassegna che accende la luce su cinque scrittrici italiane del ‘900

A chiare lettere presenta una rassegna dedicata a cinque scrittrici italiane del ‘900. Cinque incontri monografici, condotti da Cristiano Mancini e Lucia Linda, che approfondiscono le vite, le opere e i percorsi editoriali di queste autrici, offrendo una prospettiva sulla loro influenza nella letteratura italiana del secolo scorso. Un’occasione per riscoprire figure femminili fondamentali e il loro contributo culturale.

