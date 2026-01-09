A chiare lettere la rassegna che accende la luce su cinque scrittrici italiane del ‘900

Da udinetoday.it 9 gen 2026

A chiare lettere presenta una rassegna dedicata a cinque scrittrici italiane del ‘900. Cinque incontri monografici, condotti da Cristiano Mancini e Lucia Linda, che approfondiscono le vite, le opere e i percorsi editoriali di queste autrici, offrendo una prospettiva sulla loro influenza nella letteratura italiana del secolo scorso. Un’occasione per riscoprire figure femminili fondamentali e il loro contributo culturale.

Cinque incontri monografici per accendere una luce sulle scrittrici italiane del ‘900. Cinque appuntamenti, condotti da Cristiano Mancini e Lucia Linda, sull’altra metà della letteratura accesa attraverso il racconto delle vite di queste autrici, dei loro travagliati percorsi editoriali e delle. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

