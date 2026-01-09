A chiare lettere la rassegna che accende la luce su cinque scrittrici italiane del ‘900
A chiare lettere presenta una rassegna dedicata a cinque scrittrici italiane del ‘900. Cinque incontri monografici, condotti da Cristiano Mancini e Lucia Linda, che approfondiscono le vite, le opere e i percorsi editoriali di queste autrici, offrendo una prospettiva sulla loro influenza nella letteratura italiana del secolo scorso. Un’occasione per riscoprire figure femminili fondamentali e il loro contributo culturale.
Cinque incontri monografici per accendere una luce sulle scrittrici italiane del ‘900. Cinque appuntamenti, condotti da Cristiano Mancini e Lucia Linda, sull’altra metà della letteratura accesa attraverso il racconto delle vite di queste autrici, dei loro travagliati percorsi editoriali e delle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: A Villa Vallefuoco presentazione del libro che accende la luce sul lato invisibile del Natale
Leggi anche: Al via "Lettere Manifeste" la nuova rassegna 2025/2026 del Filarmonico di Piove di Sacco
“Nordio e Bongiorno hanno affermato a chiare lettere che questa riforma non si propone di rendere più efficiente la giustizia. L’aspetto che mi preoccupa di più è quello che riguarda i giudici, penali e civili”. Paola Cervo, componente della Giunta ANM, intervist x.com
L'attrice #BeatriceArnera denuncia su Instagram i messaggi di odio che riceve da mesi, a suo dire, da quando l'ex #AndreaPisani ha rilasciato una lunga intervista al podcast BSMT, ma intanto, nello sfogo, conferma a chiare lettere la relazione con #RaoulBov - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.