A che ora gli sport invernali oggi | programma 9 gennaio calendario gare tv streaming

Ecco il programma degli sport invernali di oggi, 9 gennaio. La giornata prevede diverse competizioni, tra cui la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Zauchensee e tre gare di skeleton a St. Il calendario include orari, canali TV e streaming per seguire gli eventi in modo semplice e chiaro.

Oggi venerdì 9 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpin o propone la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Zauchensee, la Coppa del Mondo di skeleton propone un bel tris di gare a St. Moritz, a Tomaszow Mazowiecki incominciano gli Europei di speed skating. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE NOR-AM ALLE 15.15 E 17.15 Grande spettacolo ad Aspen con lo slopestyle di sci freestyle e l'halfpipe di snowboard, mentre a Otepaeae ci sarà spazio per le mass start della combinata nordica.

