A che ora gli sport invernali oggi | orari 9 gennaio calendario gare tv streaming
Oggi, 9 gennaio, gli sport invernali offrono numerosi appuntamenti. La Coppa del Mondo di sci alpino presenta la seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, mentre nello skeleton si svolgono tre gare a St. Moritz. Di seguito, gli orari, il calendario delle gare, le dirette tv e le possibilità di streaming per seguire gli eventi in tempo reale.
Oggi venerdì 9 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpin o propone la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Zauchensee, la Coppa del Mondo di skeleton propone un bel tris di gare a St. Moritz, a Tomaszow Mazowiecki incominciano gli Europei di speed skating. Grande spettacolo ad Aspen con lo slopestyle di sci freestyle e l’halfpipe di snowboard, mentre a Otepaeae ci sarà spazio per le mass start della combinata nordica. Da seguire anche la Nations Cup di slittino a Winterberg e le qualificazioni del salto con gli sci femminile a Ljubno. 🔗 Leggi su Oasport.it
