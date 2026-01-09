A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi | orari 9 gennaio tv streaming azzurri in gara

Oggi, 9 gennaio, si apre ufficialmente l’Europeo di speed skating 2026 a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. In questa giornata si svolgeranno le prime gare del campionato europeo di pattinaggio su ghiaccio. Qui trovate gli orari delle competizioni, le modalità di visione in tv e streaming, e le informazioni sui rappresentanti italiani in gara.

Oggi, venerdì 9 gennaio, prenderanno il via gli Europei 2026 di speed skating. Il primo evento del 2026 per il pattinaggio velocità pista lunga sul ghiaccio sarà la rassegna continentale a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Nell’Arena Lodowa si prospetta un day-1 particolarmente interessante e l’Italia vorrà essere tra le protagoniste in questa competizione sulle singole distanze. La prima prova che interesserà gli azzurri sarà quella del team pursuit. Nell’inseguimento a squadre si vorrà rispondere presente tra gli uomini. Il trio formato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti è molto collaudato e c’è la voglia di lasciare il segno in questa rassegna continentale, come iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

