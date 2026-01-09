9 gennaio Madonna di Cannobio | numerosi testimoni assistono a un miracolo mai visto prima

Il 9 gennaio a Madonna di Cannobio si è verificato un evento ritenuto da molti come un miracolo, testimoniato da numerose persone presenti. Questo episodio si collega alla storica Pietà di Cannobio, un avvenimento che, seppur risalente a secoli fa, continua a essere ricordato per la sua straordinarietà. Un momento di particolare significato per la comunità locale, che si inserisce nel patrimonio delle tradizioni e delle credenze della zona.

Il miracolo legato alla Pietà di Cannobio ebbe luogo molti secoli fa, quando tantissimi testimoni poterono assistere a un prodigio straordinario. Tutto iniziò da un quadretto raffigurante Cristo in Pietà tra la Madonna e l’evangelista Giovanni. Sul Lago Maggiore, a tre chilometri dal confine con la Svizzera, sorge il santuario della SS. Pietà di Cannobio.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

