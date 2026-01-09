5 bellissimi percorsi per il weekend senza allontanarsi troppo da Milano

Ecco cinque percorsi ideali per il weekend, perfetti per esplorare senza allontanarsi troppo da Milano. Con il clima più mite di gennaio, sono occasioni ideali per scoprire paesaggi e luoghi interessanti nelle vicinanze della città, offrendo momenti di relax e natura senza lunghi spostamenti.

Il secondo weekend di gennaio sarà accompagnato da belle giornate di sole un po' meno fredde dei giorni precedenti. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni d'inverno.

