30 anni di Zelig Incontrada e Bisio tra amore carriera e risate

Il 9 gennaio 2026 segna i 30 anni di Zelig, uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Per questa occasione, su Canale 5 verranno trasmesse quattro puntate speciali condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, storici protagonisti dello show. Un’occasione per ripercorrere tre decenni di spettacoli, risate e incontri tra arte, carriera e amicizia.

Il 9 gennaio 2026 inizia la celebrazione dei 30 anni di Zelig, con quattro puntate speciali in onda su Canale 5, condotte dalla storica coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Un anniversario che non solo celebra il programma, ma anche i suoi protagonisti e le trasformazioni del panorama comico italiano. Zelig: Un programma . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - 30 anni di Zelig, Incontrada e Bisio tra amore, carriera e risate Leggi anche: Trent’anni di risate fra teatro e tv. I segreti della rivoluzione di Zelig Leggi anche: Vanessa Incontrada ci dà un taglio: col caschetto corto e scalato si prepara a Zelig La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io»; Vanessa Incontrada in attesa del matrimonio con Rossano Laurini torna a Zelig Claudio Bisio: «Il nostro rapporto va oltre ogni palcoscenico»; “Zelig 30”, le risate tornano in prima serata su Canale 5. 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io» - Da lunedì su Canale 5 arrivano 4 puntate condotte dalla storica coppia Bisio- msn.com

Vanessa Incontrada in attesa del matrimonio con Rossano Laurini torna a Zelig Claudio Bisio: «Il nostro rapporto va oltre ogni palcoscenico» - Vanessa Incontrada è pronta a festeggiare i 30 anni di Zelig. msn.com

Dal 12 gennaio lo show cult festeggia trent’anni con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla guida Trent’anni di comicità che… - Dal 12 gennaio lo show cult festeggia trent’anni con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla guida Trent’anni di comicità che hanno fatto scuola Dal 12 ... novella2000.it

Bisio con Incontrada e i trent'anni di Zelig: «Zalone Invidia. Ho incassato 30 milioni al cinema, avrei voluto i suoi 60» x.com

Intervista doppia ai nostri conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, come non amarli #Zelig festeggia 30 anni, da lunedì 12 gennaio su Canale 5! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.