13enne morto a Viterbo la Procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio Si indaga sulla pista del bullismo a scuola

La Procura di Viterbo ha avviato un'inchiesta per istigazione al suicidio riguardo alla morte del 13enne Shyliuk Artem, con particolare attenzione alle eventuali responsabilità legate a episodi di bullismo scolastico. Le indagini mirano a chiarire le cause e le circostanze che hanno portato alla tragica perdita del giovane, valutando eventuali comportamenti inappropriati o vessazioni subite.

La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte del 13enne Shyliuk Artem, concentrando le indagini sulla pista del bullismo. Gli inquirenti stanno analizzando la vita scolastica del ragazzo per capire se, dietro l'apparente integrazione, si celassero situazioni di forte disagio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: 13enne trovato morto sotto la finestra di casa, indagine per istigazione al suicidio Leggi anche: Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, procura indaga per istigazione al suicidio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola: disposta l'autopsia, ipotesi bullismo; Viterbo, 13enne trovato morto sotto la finestra di casa: indagini sulla dinamica della caduta; 13enne trovato morto sotto la finestra di casa, indagine per istigazione al suicidi0; Ragazzino cade dalla finestra al terzo piano e muore a 13 anni, ma sul corpo nessuna frattura. È giallo. Morte 13 enne a Viterbo, si indaga per istigazione al suicidio. Garante infanzia: “Capire se c’è disagio o bullismo” - Viterbo – Mentre la procura di Viterbo indaga per istigazione al suicidio in merito alla morte del 13enne di Viterbo, il garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, ... ilpuntoamezzogiorno.it

