10 fighter da seguire nel 2026

Ecco una selezione di dieci fighter da seguire nel 2026, per rimanere aggiornati sulle novità e le evoluzioni nel mondo della UFC. Dopo un 2025 ricco di eventi e conferme tra i protagonisti, questi atleti promettono di continuare a offrire emozioni e sfide interessanti nel prossimo anno. Un elenco pensato per chi desidera seguire da vicino le future star e i principali talenti del panorama MMA.

Il 2025 è stato ricco di eventi spettacolari in UFC, e molti dei fighter che vi abbiamo consigliato di seguire nel listone dell'anno passato hanno dimostrato il loro valore e si sono presi delle posizioni importanti nei ranking. Rieccoci, quindi, con una nuova lista di fighter che potrebbero bene nel 2026 o di cui è interessante seguire la traiettoria nell'anno appena cominciato. YAROSLAV AMOSOV (29-1), PESO WELTER, UCRAINO, 32 ANNI Yaroslav Amosov si è presentato con tutti gli onori in UFC sottomettendo Neil Magny, da anni ormai gatekeeper d'eccellenza della divisione al limite delle 170 libbre.

