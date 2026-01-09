09 01 – Tensione negli Usa dopo l’uccisione di una 37enne – L’attacco di Macron a Trump – 10 anni senza David Bowie
Il 9 gennaio si sono susseguite diverse notizie di rilievo, tra cui l’aumento della tensione negli Stati Uniti dopo l’uccisione di una donna di 37 anni a Minneapolis e le dichiarazioni di Macron su Trump. Inoltre, si ricorda il decimo anniversario della scomparsa di David Bowie. Questi eventi offrono uno sguardo sulle dinamiche politiche e culturali attuali a livello internazionale.
Alta tensione a Minneapolis dopo l’uccisione di un’americana 37enne da parte di un agente anti immigrazione. L’amministrazione difende l’operato delle forze dell’ordine, i Democratici denunciano gli abusi dell’Ice. Macron attacca Trump: “Si allontana dagli alleati e dalle regole internazionali”. Mosca incalza: “Volenterosi e Kiev stanno creando un asse di guerra”. Zelensky: “Garanzie di sicurezza pronte a essere finalizzate con Usa”. 10 anni senza David Bowie, i suoi capolavori fanno vivere leggenda del “Duca bianco”. Questo articolo 0901 – Tensione negli Usa dopo l’uccisione di una 37enne – L’attacco di Macron a Trump – 10 anni senza David Bowie proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
