Zoe su Theo | Sarebbe rimasto per sempre al Milan Si sarebbe venduto l’anima per restare
Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ha condiviso nel podcast
Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, durante il podcast "One more time" ha rilasciato delle dichiarazioni: dalla vita furi dal campo fino all'addio al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, dubbi su Disasi: nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma
Leggi anche: 2025, l’addio di Theo Hernandez al Milan: “Volevo restare. Quando un dirigente …”
La compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli: Ha voluto far nascere i figli nello stesso giorno; Milan, Zoe Cristofoli: Theo si sarebbe venduto l'anima per restare a Milano, purtroppo a volte...; Zoe rivela: Theo sarebbe rimasto a Milano per sempre. Si sarebbe venduto l’anima per stare qua,...; Zoe Cristofoli rivela: «Theo sarebbe rimasto per sempre».
Zoe rivela: "Theo sarebbe rimasto a Milano per sempre. Si sarebbe venduto l’anima per stare qua, però se non ti vogliono..." - e Cloe Marie, nel corso della sua intervista al podcast "One more time" di Luca Casadei, ha raccontato ... milannews.it
La compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli: “Ha voluto far nascere i figli nello stesso giorno” - Zoe Cristofoli è la compagna di Theo Hernandez da 6 anni: hanno due figli nati lo stesso giorno, il 7 aprile. fanpage.it
Zoe Cristofoli e Theo Hernandez in crisi?/ “Storia travagliata. Poi lui mi ha cambiato la vita” - Zoe Cristofoli parla della storia con Theo Hernardez svelando come, inizialmente, la loro sia stata una relazione travagliata. ilsussidiario.net
Theo Hernandez non voleva andarsene dal Milan. Non era una frase di circostanza, non era nostalgia a posteriori. Era vero. Lo racconta Zoe Cristofoli: a Milano Theo aveva trovato tutto. La sua dimensione, la sua squadra, una famiglia. Si sarebbe venduto l’a - facebook.com facebook
Fabrizio Romano fa chiarezza sulle voci di mercato riguardanti Theo Hernandez L’ex Milan, accostato ultimamente alla Juventus, in realtà non sarebbe in uscita dall’Al-Hilal, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato #Juventus #TheoHernandez x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.