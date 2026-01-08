Zirkzee-Roma | cresce l’ottimismo ma c’è un ostacolo | ESCLUSIVO CMIT

A Roma, le trattative di mercato per rafforzare la squadra di Gian Piero Gasperini proseguono con ottimismo, anche se rimangono alcuni ostacoli da superare. Le ultime notizie indicano un progresso nelle negoziazioni, mentre si valutano le strategie più opportune per rinforzare il roster. Restano quindi da seguire attentamente gli sviluppi di questa fase di mercato, che potrebbe influenzare significativamente il cammino della squadra nella stagione in corso.

A Roma continuano le grandi manovre di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini: le ultimissime. Con il colpo Raspadori in canna, la Roma non vuole di certo fermarsi ed è al lavoro con l’obiettivo di regalare un secondo rinforzo in attacco a Gian Piero Gasperini. L’altro nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza giallorossa è quello di Joshua Zirkzee, che continua a essere impiegato col contagocce al Manchester United. Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato.it L’attaccante punta a giocare con maggiore continuità nella seconda parte di stagione e, in virtù di questo, avrebbe già dato il suo assenso al ritorno in Italia, dopo l’esperienza al Bologna dal 2022 al 2024. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

