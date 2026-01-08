Il Centro di Teatro Internazionale ritorna al teatro °LA FONTE° con un classico della letteratura russaZIO VANJAScene della vita rurale di Anton Pavlovi??echov24 gennaio ore 20.4525 gennaio ore 16.00Creazione e Regia di Olga MelnikLight designer: Samuele BatistoniDurata dello spettacolo: 120. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Zio Vanja, scene della vita rurale in 2 atti di Anton Cechov.

