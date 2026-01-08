Zilliani attacca Conte | Va in tv a piangere per il gol annullato a Hojlund è una strategia per intorbidire le acque

Paolo Ziliani si scaglia contro Antonio Conte, reo di aver "pianto" per il gol annullato a Hojlund. Conte piange? Il punto di vista di Ziliani. Si legge su X: Ma è del mestiere questo? L'indecorosa manfrina di Conte che va in tv a piangere sul gol annullato a Hojlund parlando di "valutazione soggettiva" manco arrivasse da Marte A 72 ore dalla sfida scudetto Inter- Napol i l'allenatore leccese, che nelle ultime 15 giornate ha perso 10 punti sui rivali, prova a intorbidire le acque facendo finta di non conoscere il regolamento e raccontando balle a milioni di telespettatori con un'anti-sportività che non gli fa onore – Tra campionato e Champions, la verità è che Chivu sta lavorando meglio di lui.

