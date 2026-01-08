Paolo Ziliani critica Antonio Conte per aver mostrato emozioni pubbliche dopo il gol annullato a Hojlund, sostenendo che si tratti di una strategia per creare confusione. La discussione si concentra sulle modalità di gestione delle emozioni da parte dell’allenatore e sul loro impatto nel contesto sportivo. In questo approfondimento, analizziamo il punto di vista di Ziliani e le implicazioni di tali comportamenti nel calcio moderno.

Paolo Ziliani si scaglia contro Antonio Conte, reo di aver “pianto” per il gol annullato a Hojlund. Conte piange? Il punto di vista di Ziliani. Si legge su X: Ma è del mestiere questo? L’indecorosa manfrina di Conte che va in tv a piangere sul gol annullato a Hojlund parlando di “valutazione soggettiva” manco arrivasse da Marte A 72 ore dalla sfida scudetto Inter- Napol i l’allenatore leccese, che nelle ultime 15 giornate ha perso 10 punti sui rivali, prova a intorbidire le acque facendo finta di non conoscere il regolamento e raccontando balle a milioni di telespettatori con un’anti-sportività che non gli fa onore – Tra campionato e Champions, la verità è che Chivu sta lavorando meglio di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ziliani attacca Conte: “Va in tv a piangere per il gol annullato a Hojlund. È una strategia per intorbidire le acque”

Leggi anche: Zilliani attacca Conte: “Va in tv a piangere per il gol annullato a Hojlund. è una strategia per intorbidire le acque”

Leggi anche: Antonio Conte in diretta TV sul gol annullato a Hojlund: “Cosa doveva fare? Amputarsi il braccio?”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tmw - Fabregas vuole Vergara al Como subito: c'è un ostacolo sulla formula.

Zilliani attacca Conte: “Va in tv a piangere per il gol annullato a Hojlund. è una strategia per intorbidire le acque” - Paolo Ziliani si scaglia contro Antonio Conte, reo di aver "pianto" per il gol annullato a Hojlund. ilnapolista.it