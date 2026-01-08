Zero gradi a Roma | nevischio in diversi quartieri della Capitale video

Questa mattina, giovedì 8 gennaio, alcuni quartieri di Roma hanno sperimentato neve mista a nevischio a causa del calo delle temperature e dello zero termico. Il fenomeno, più che intenso, si è manifestato in modo discreto, offrendo una visuale insolita sulla città. La situazione meteorologica evidenzia come anche le condizioni più ordinarie possano sorprendere, senza causare particolari disagi.

Roma, neve in arrivo (con il gelo)? Il meteorologo: «Termometro a zero gradi, ma non ci sono possibilità» - Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, «oggi vedremo qualche precipitazione, mentre il fronte gelido arriverà domani con ... ilmessaggero.it

Neve a Roma a Capodanno? La meteorologa: «Zero gradi, ma non cadranno fiocchi. Ecco perché» - L'irruzione di aria fredda dalla Russia evoca la possibilità della neve a Roma. msn.com

Alba da brividi stamane: buongiorno a tutti dagli zero gradi facebook

