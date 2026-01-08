Zero gradi a Roma | nevischio in diversi quartieri della Capitale video
Questa mattina, giovedì 8 gennaio, alcuni quartieri di Roma hanno sperimentato neve mista a nevischio a causa del calo delle temperature e dello zero termico. Il fenomeno, più che intenso, si è manifestato in modo discreto, offrendo una visuale insolita sulla città. La situazione meteorologica evidenzia come anche le condizioni più ordinarie possano sorprendere, senza causare particolari disagi.
Nevischio in alcuni quartieri di Roma questa mattina, giovedì 8 gennaio. Lo zero termico e l'abbassamento delle temperature hanno favorito il fenomeno meteorologico, più suggestivo che altro. Eloquenti le immagini girate da alcuni residenti che hanno immortalato le precipitazioni soprattutto nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
