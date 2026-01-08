Zelensky | Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture – Il video

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a causare danni alle città e alle infrastrutture. Nonostante gli sforzi diplomatici, le offensive russi colpiscono civili e obiettivi civili, aggravando la situazione nelle città di Kharkiv, Dnipro e altre comunità. La situazione rimane critica, con le autorità impegnate nel fronteggiare le conseguenze di questi attacchi e nel garantire assistenza alla popolazione.

(Agenzia Vista) Kiev, 5 gennaio 2026 "In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l'esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, tra i bersagli colpiti c'era un'impresa civile, un produttore alimentare – olio di girasole comune. Si scopre quindi che anche questo è un obiettivo per la Russia. A Kharkiv, i russi hanno colpito direttamente approvvigionamento di riscaldamento ed energia per le persone, la vita ordinaria – missili balistici contro il settore energetico.

