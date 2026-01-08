Zappa e rastrello le città degli ortisti
Zappa e rastrello sono strumenti simbolo di una tradizione che si rinnova nelle città di oggi. Gli ortisti urbani contribuiscono a riappropriarsi dello spazio verde, promuovendo pratiche di coltivazione sostenibile. Il libro
Gli orti cittadini hanno una lunga storia, raccontata dal libro Coltivare la città: storia sociale degli orti urbani nel XX secolo, di Franco Panzini. Nei diversi periodi sono stati una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: LIVE Alle 15 Cagliari-Bologna, le ufficiali: Mina ce la fa, anche Zappa dal 1'. Ferguson titolare
Leggi anche: Quando il giudice diventa urbanista e pianifica le altezze e le grandezze degli edifici della città, discrezionalmente
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.