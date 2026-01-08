Zanetti svela un clamoroso retroscena | Ferguson mi voleva al Manchester United io gli risposi che… Pesante aneddoto

Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, ha rivelato un interessante retroscena riguardante il suo possibile trasferimento al Manchester United. Durante un’intervista, ha raccontato come Ferguson lo avesse cercato, ma lui abbia deciso di declinare l’offerta. Un dettaglio che aggiunge un tassello importante alla sua lunga carriera e alle vicende di mercato di quel periodo.

Inter News 24 Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato legato al Manchester United. In un’intervista esclusiva rilasciata al Daily Mail, lo storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha ripercorso momenti epici della sua carriera e della storia del calcio argentino, toccando anche il tema del suo leggendario mancato trasferimento al Manchester United di Sir Alex Ferguson. “Pupi”, a 52 anni, incarna ancora l’eleganza e la fedeltà che lo hanno reso un’icona globale, confermandosi il volto dell’interismo nel mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti svela un clamoroso retroscena: «Ferguson mi voleva al Manchester United, io gli risposi che…». Pesante aneddoto Leggi anche: Florenzi svela un clamoroso retroscena: “Dovevo andare al Valencia e mi chiamò il Milan” Leggi anche: Brambati svela il clamoroso retroscena su Allegri: «Mi ha confidato che se Conte fosse rimasto all’Inter…» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Fiorentina rincuora Commisso: il gesto dopo la vittoria e il retroscena su Kean. Vanoli litiga con i tifosi - La Fiorentina stende la Cremonese all'ultimo respiro grazie a Kean: il clamoroso retroscena rivelato da Vanoli e cosa ha fatto Commisso al triplice fischio. sport.virgilio.it

#Napoli, #Conte nel post gara commenta: «Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi…» Le parole a DAZN di Antonio Conte dopo il 2-2 del Napoli contro il #Verona di Paolo Zanetti al Maradona. #calcionews24 - facebook.com facebook

#JavierZanetti giura amore ai nerazzurri Le parole sull’ #Inter x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.