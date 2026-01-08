Yildiz e Muharemovic così sui social dopo Sassuolo | abbraccio e pensiero rivolto anche all’ex Juve Huijsen Il messaggio – VIDEO
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Yildiz e Muharemovic hanno condiviso un messaggio sui social, esprimendo il loro sostegno e affetto. Nel post è presente anche un pensiero rivolto all’ex Juve Huijsen. Un gesto che testimonia il senso di squadra e rispetto tra i giocatori, consolidando il legame anche al di fuori del campo.
Yildiz e Muharemovic sui social dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo: pensiero rivolto anche all’ex Huijsen. Il video. La splendida e convincente vittoria per 0-3 ottenuta sul campo del Sassuolo ha riportato immediatamente il sorriso e la serenità in casa Juventus, cancellando le scorie del recente pareggio interno. La squadra di Luciano Spalletti ha fornito una prova di forza autoritaria al Mapei Stadium, ma nel post-partita l’attenzione dei tifosi si è spostata dal rettangolo verde ai social network, dove è andata in scena una celebrazione dal sapore dolceamaro. Protagonisti assoluti sono stati Kenan Yildiz e Tarik Muharemovic, i due gioielli cresciuti nel vivaio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Iannoni, Pinamonti, Laurientè #Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David #Sassuol x.com
Muharemovic e l'incubo di marcare Yildiz in allenamento: "Non riuscii mai a prenderlo" Il racconto dell'ex difensore della Juventus - facebook.com facebook
