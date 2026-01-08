Yildiz e Muharemovic così sui social dopo Sassuolo | abbraccio e pensiero rivolto anche all’ex Juve Huijsen Il messaggio – VIDEO

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Yildiz e Muharemovic hanno condiviso un messaggio sui social, esprimendo il loro sostegno e affetto. Nel post è presente anche un pensiero rivolto all’ex Juve Huijsen. Un gesto che testimonia il senso di squadra e rispetto tra i giocatori, consolidando il legame anche al di fuori del campo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.