Yemen’s Saudi-backed presidential council sacks defence minister Saba says

Da internazionale.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio presidenziale yemenita, supportato dall'Arabia Saudita, ha rimosso il ministro della Difesa Mohsen al-Daeri. Questa decisione si inserisce nel contesto della complessa situazione politica e militare del paese, che continua a essere oggetto di attenzione internazionale. La rimozione del ministro riflette le dinamiche interne e le tensioni che caratterizzano la recente evoluzione della governance yemenita.

Jan 8 (Reuters) - Yemen’s Saudi-backed presidential leadership council has dismissed Defence Minister Mohsen al-Daeri in the internationally recognised government, the st. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

