Nella prima puntata di Raw del 2026, CM Punk ha conquistato il WWE World Heavyweight Championship sconfiggendo Bron Breakker. Tuttavia, al di fuori del ring, il wrestler si è espresso a difesa di Jey Uso, oggetto di critiche online. Questa presa di posizione evidenzia come anche nel mondo del wrestling professionale i rapporti tra i protagonisti possano andare oltre le competizioni sportive.

CM Punk ha appena difeso con successo il WWE World Heavyweight Championship contro Bron Breakker nel main event della prima puntata di Raw del 2026, ma fuori dal ring si è preso un altro tipo di battaglia. Durante un intervento a Busted Open Radio, il campione ha voluto prendere posizione contro le critiche che una parte del pubblico rivolge da tempo a Jey Uso. Da quando ha lasciato la Bloodline per lanciarsi come singolo, infatti, Jey è spesso stato etichettato sui social come poco convincente sul ring e “one note” per via del tormentone “yeet”, nonostante la vittoria del titolo mondiale su Gunther a WrestleMania 41. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk difende a spada tratta Jey Uso dalle critiche online

Leggi anche: WWE: CM Punk trionfa su Jey Uso e torna campione del mondo

Leggi anche: WWE, Seth Rollins out! CM Punk vs Jey Uso per il World Heavyweight Championship

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

WWE: CM Punk commenta il match con Bron Breakker; I migliori 50 match del 2025.

CM Punk infrange le regole nel main event di WWE RAW - CM Punk lascia i fan a bocca aperta utilizzando una piledriver proibita durante la sua intensa vittoria nell'evento principale di WWE RAW. worldwrestling.it