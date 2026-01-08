WRC2 – Yohan Rossel sprona Lancia

Yohan Rossel, dopo aver concluso una stagione combattuta nel WRC2, si prepara a un nuovo capitolo con Citroën, marchio storico del gruppo Stellantis. Dopo aver sfiorato il titolo, Rossel punta a consolidare la propria esperienza e a competere ai massimi livelli nel rally. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendo nuove opportunità per affrontare le sfide del campionato mondiale con un team di prestigio.

Yohan Rossel, dopo una stagione in cui ha lottato fino all’ultima curva per il titolo WRC2 ma è stato superato da Oliver Solberg, ora si trova a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con un marchio iconico, appartenente al gruppo Stellantis, come Citroën stessa. Il Campionato del Mondo Rally 2026 segna un capitolo inedito . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

