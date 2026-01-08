WRC2 – Fabio Schwarz prosegue con la GR Yaris Rally2
Fabio Schwarz conferma il suo impegno nel WRC2 con la GR Yaris Rally2. Il Rally di Svezia rappresenta una prima occasione per testare le evoluzioni del veicolo in un contesto competitivo e impegnativo. In un campionato sempre più affollato, Schwarz punta a mostrare miglioramenti concreti, concentrandosi sulla progressione tecnica e sulla costanza, senza fissarsi necessariamente su risultati immediati.
Il Rally di Svezia offrirà subito un banco di prova severo. In un WRC2 sempre più affollato e competitivo, Fabio Schwarz non partirà con l’obiettivo dichiarato del podio, ma con quello, forse più realistico, di dimostrare progressi tangibili. La stagione 2026 dirà se questa scelta di continuità sarà stata quella giusta, ma il percorso intrapreso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: WRC2 – Elliot Delecour al “Monte” con la GR Yaris
Leggi anche: Toyota GR Yaris Rally2: al fianco di Chris Ingram sull'auto campione del mondo con Oliver Solberg
#barnews Notizie del 02/01/2026 - 2/2 #WRC #GiovanniTrentin #WRC2 #Schedule Giovanni Trentin, fresco campione italiano rally terra, ha annunciato lunedì la sua partecipazione a sei appuntamenti del WRC2 nel calendario 2026. Il diciottenne sarà al v - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.