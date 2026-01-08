WRC2 – Fabio Schwarz la sfida continua
Fabio Schwarz, giovane talento tedesco classe 2005, riprende il suo percorso nel WRC2 dallo Sweden Rally. Alla guida della Toyota GR Yaris Rally2, affronterà una nuova fase della sua esperienza nel campionato mondiale rally. Questo appuntamento rappresenta un’opportunità per consolidare la propria crescita e affinare le proprie capacità in una delle categorie più competitive del rally internazionale.
Dallo Sweden Rally riparte il percorso di crescita del giovane tedesco al volante della Toyota GR Yaris Rally2 Ripartirà dallo Sweden Rally il cammino di crescita nel WRC2 di Fabio Schwarz, giovane talento tedesco classe 2005 pronto ad affrontare una nuova fase della sua avventura iridata nella serie cadetta del Mondiale Rally. Il figlio d’arte . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
