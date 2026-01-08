WRC – Neuville torna indietro per andare avanti

Nel mondo del rally, la strategia di Hyundai include il ritorno di Neuville e l’impegno nella categoria Rally2. Questa scelta mira a perfezionare la preparazione per il Monte Carlo e approfondire la conoscenza degli pneumatici Hankook. Un approccio che combina esperienza e sviluppo tecnico, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e affrontare le sfide della stagione con maggiore consapevolezza.

