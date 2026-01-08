WRC – Neuville torna indietro per andare avanti
Nel mondo del rally, la strategia di Hyundai include il ritorno di Neuville e l’impegno nella categoria Rally2. Questa scelta mira a perfezionare la preparazione per il Monte Carlo e approfondire la conoscenza degli pneumatici Hankook. Un approccio che combina esperienza e sviluppo tecnico, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e affrontare le sfide della stagione con maggiore consapevolezza.
Hyundai sceglie anche la Rally2 per per preparare il “Monte” e comprendere a fondo gli pneumatici Hankook. La casa ha fatto un bilancio positivo, ma in molti hanno sollevato critiche. Vedere Thierry Neuville al volante di una Hyundai i20 N Rally2 sulle strade alpine francesi potrebbe sembrare, a prima vista, una scelta insolita per un . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
