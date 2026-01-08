WRC – Il Rally Islas Canarias in calendario fino al 2029

Il Rally Islas Canarias continuerà a far parte del calendario WRC fino al 2029, grazie a un accordo tra il promoter e gli organizzatori della prova spagnola. La gara, entrata nel mondiale lo scorso anno, consolida la propria presenza nel campionato internazionale, offrendo agli appassionati un appuntamento stabile e di livello. Questa collaborazione garantisce continuità e crescita per la manifestazione, consolidando il suo ruolo nel circuito rallystico mondiale.

Accordo raggiunto tra il Promoter e gli organizzatori della prova spagnola entrata lo scorso anno tra le gare iridate. Nel contratto l’opzione per prolungarlo oltre la data di scadenza Entrato per la prima volta nella storia del World Rally Championship soltanto la scorsa stagione, il Rally Islas Canarias ha saputo ritagliarsi rapidamente un ruolo di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: WRC – Il Rally Islas Canarias confermato fino al 2029 Leggi anche: WRC – Il Rally Islas Canarias punta al 2031 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rally Islas Canarias, si parte da un luogo simbolo del motorsport - Il Rally Islas Canarias si prepara a vivere una nuova edizione con un cambiamento destinato a lasciare il segno. rallyssimo.it

Josh McErlean hopeful of high finish in Rally Islas Canarias - Motorsport Ireland Rally Academy driver Josh McErlean will take another step in his World Rally Championship (WRC) career this weekend as he heads to Rally Islas Canarias which marks his first full ... rte.ie

Perfect Rovanpera heads Toyota 1-2-3-4-5 after WRC Rally Islas Canarias Friday - 5 sweep through Friday’s opening leg of the FIA World Rally Championship’s all- msn.com

7/2025 Rally Islas Canarias WRC - FIA World Rally Championship Rachele Somaschini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.