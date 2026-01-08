WAY sport e welfare per i giovani | il Comune rilancia il progetto

Da messinatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina ripropone il progetto WAY – Welfare Activity for Young, un'iniziativa che mira a promuovere lo sport come veicolo di inclusione e partecipazione tra i giovani. In collaborazione con Messina Social City, il progetto offre attività volte a sostenere il benessere e l’integrazione dei giovani attraverso pratiche sportive e iniziative di welfare, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di crescita e socializzazione.

Riparte la programmazione delle attività del progetto WAY – Welfare Activity for Young, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale insieme a Messina Social City per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e partecipazione giovanile.La conferenza stampa di. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Welfare Sport, il Comune pubblica il bando. Tutti i criteri per potervi accedere

Leggi anche: Bellaria rilancia il progetto sperimentale per l'attività motoria tra i giovani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sport e cultura, nel Fiorentino progetto welfare per giovani - Attività sportive, culturali, artistiche e culinarie tutte gratuite per rendere ragazzi e giovani adulti, di età compresa tra 14 e 34 anni, protagonisti del loro percorso di vita, con una attenzione ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.