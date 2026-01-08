WAY sport e welfare per i giovani | il Comune rilancia il progetto

Il Comune di Messina ripropone il progetto WAY – Welfare Activity for Young, un'iniziativa che mira a promuovere lo sport come veicolo di inclusione e partecipazione tra i giovani. In collaborazione con Messina Social City, il progetto offre attività volte a sostenere il benessere e l’integrazione dei giovani attraverso pratiche sportive e iniziative di welfare, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di crescita e socializzazione.

