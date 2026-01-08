Washington sequestra la petroliera di Putin e il petrolio di Caracas

Da laverita.info 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa e il suo carico proveniente da Caracas, con l’obiettivo di controllare le operazioni e il flusso di denaro. Trump ha annunciato l’intenzione di acquistare fino a 50 barili, mantenendo il pieno controllo delle transazioni. Nel frattempo, l’esercito degli Stati Uniti ha intercettato due navi cisterna, rafforzando le misure di sicurezza e sorveglianza in mare.

Trump annuncia: «Compriamo fino a 50 barili e controllo io il denaro». L’esercito statunitense abborda due navi cisterna, di cui una russa.. Come con la Palestina, è gara tra Cgil e Usb a intestarsi la lotta bolivariana: prossimo presidio sabato.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

washington sequestra la petroliera di putin e il petrolio di caracas

© Laverita.info - Washington sequestra la petroliera di Putin e il petrolio di Caracas

Leggi anche: Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni con Caracas

Leggi anche: Trump afferma che Caracas consegnerà a Washington 50 milioni di barili di petrolio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico del nord; Una nave petroliera russa sequestrata dagli Usa ha riaperto le ostilità tra Mosca e Washington; Trump sequestra due petroliere e sfida Putin, la Russia: «Illegale». Rubio: «Per il Venezuela piano in tre fasi»; Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa nell’oceano Atlantico.

washington sequestra petroliera putinUna nave petroliera russa sequestrata dagli Usa ha riaperto le ostilità tra Mosca e Washington - Le forze armate statunitensi hanno preso il controllo di due navi cisterna: una nell'Atlantico settentrionale battente bandiera russa, l'altra, ... avvenire.it

Trump sequestra due petroliere e sfida Putin, la Russia: «Illegale». Rubio: «Per il Venezuela piano in tre fasi» - Abbordata nei Caraibi la «Sophia», secondo gli Usa legata ai pasdaran iraniani. msn.com

washington sequestra petroliera putinDue petroliere della "flotta fantasma" sequestrate dagli Usa, una batte bandiera russa: tensione Trump-Putin - Il sequestro di una presunta petroliera russa scatena la reazione di Vladimir Putin. virgilio.it

Mossa Russia-Venezuela dopo il sequestro della petroliera statunitense: il messaggio di Putin e M...

Video Mossa Russia-Venezuela dopo il sequestro della petroliera statunitense: il messaggio di Putin e M...

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.