Washington sequestra la petroliera di Putin e il petrolio di Caracas

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa e il suo carico proveniente da Caracas, con l’obiettivo di controllare le operazioni e il flusso di denaro. Trump ha annunciato l’intenzione di acquistare fino a 50 barili, mantenendo il pieno controllo delle transazioni. Nel frattempo, l’esercito degli Stati Uniti ha intercettato due navi cisterna, rafforzando le misure di sicurezza e sorveglianza in mare.

Trump annuncia: «Compriamo fino a 50 barili e controllo io il denaro». L'esercito statunitense abborda due navi cisterna, di cui una russa. Come con la Palestina, è gara tra Cgil e Usb a intestarsi la lotta bolivariana: prossimo presidio sabato.

Trump sequestra due petroliere e sfida Putin, la Russia: «Illegale». Rubio: «Per il Venezuela piano in tre fasi» - Abbordata nei Caraibi la «Sophia», secondo gli Usa legata ai pasdaran iraniani. msn.com

Due petroliere della "flotta fantasma" sequestrate dagli Usa, una batte bandiera russa: tensione Trump-Putin - Il sequestro di una presunta petroliera russa scatena la reazione di Vladimir Putin. virgilio.it

Mossa Russia-Venezuela dopo il sequestro della petroliera statunitense: il messaggio di Putin e M...

Dopo un inseguimento di oltre due settimane attraverso l’Atlantico, gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa “Marinera”. Da mesi nel mirino di Washington, era legata alla “flotta ombra” che trasporta greggio per Mosca in violazione delle sanzioni, in - facebook.com facebook

Colonialismo di rapina Una grande flotta di Chevron sta facendo rotta sui Caraibi Il sequestro di Maduro ha aperto la fase finale di una partita che Washington gioca da anni: sottrarre ai venezuelani il controllo del petrolio Trump pretende 50 milioni di barili Lui x.com

