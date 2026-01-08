Warner Bros respinge offerta rivista di Paramount temendo rischi da finanziamento a debito

Warner Bros. Discovery ha consigliato agli azionisti di rifiutare l’offerta rivista di Paramount Skydance, ritenendo che l’attuale collaborazione con Netflix sia più vantaggiosa e meno rischiosa. La decisione si basa sulla valutazione dei rischi legati a un possibile finanziamento a debito, preferendo mantenere gli accordi già in essere e garantire una gestione più stabile delle risorse.

Warner Bros. Discovery (WBD) ha raccomandato ai suoi azionisti di respingere l’offerta ostile modificata di Paramount Skydance per l’azienda, affermando che l’ accordo esistente con Netflix è superiore e meno rischioso. Secondo il board di WBD, l’offerta ostile rivista da 108,4 miliardi di dollari equivale infatti a un rischioso leveraged buyout che gli investitori dovrebbero respingere, anche se a dicembre il cofondatore di Oracle Larry Ellison si è offerto di garantire personalmente 40 miliardi di dollari per aiutare gli sforzi di Paramount per aggiudicarsi gli asset di Warner Bros. Warner Bros ha scelto Netflix come pretendente a inizio dicembre, assicurandosi un deal da 82,7 miliardi di dollari per le sue attività televisive, gli studi cinematografici e lo streaming, mentre l’offerta di Paramount comprende tutte le attività di Warner Bros. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Warner Bros respinge offerta rivista di Paramount temendo rischi da finanziamento a debito Leggi anche: Warner Bros. Discovery respinge l’offerta da 108 miliardi di Paramount! Leggi anche: Warner Bros respinge l'offerta "ostile" di Paramount da 108 miliardi di dollari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. WarnerBros.Discovery rifiuta l’offerta di Paramount: il cda vota no all’unanimità e spinge Netflix; Warner Bros respinge ancora Paramount: offerta inferiore a Netflix e troppi rischi da finanziamento a debito; Warner Bros Discovery chiude (ancora) la porta a Paramount: offerta «inadeguata»; Warner Bros. respinge la nuova offerta di Paramount: “meglio l’accordo con Netflix” Da OraFinanza. Warner Bros Discovery chiude (ancora) la porta a Paramount: offerta «inadeguata» - Warner Bros Discovery ribadisce la propria linea strategica e respinge, ancora una volta, l’offerta ostile di Paramount Skydance. ilsole24ore.com

Warner respinge ancora Paramount: «Offerta inadeguata» - E ieri è arrivato puntuale: la nuova proposta con i 40 miliardi di dollari di ... ilmessaggero.it

Warner Bros rifiuta Paramount: offerta inadeguata, avanti con Netflix - Il consiglio di amministrazione di Warner Bros ha respinto all’unanimità l'offerta pubblica di acquisto aggiornata di Paramount Skydance. corriere.it

Warner Bros respinge ancora Paramount: offerta inferiore a Netflix e troppi rischi da finanziamento a debito x.com

Warner Bros respinge l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari di Paramount definendola "inadeguata". Il consiglio di amministrazione di Warner ha ribadito che la proposta di Netflix è superiore. "La struttura aggressiva della transazione" proposta da Paramo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.