Warner Bros. ha rifiutato l’offerta ostile di Paramount, definendola inadeguata e rischiosa. La decisione arriva dopo l’annuncio recente di un accordo tra Warner Bros. e Netflix, che segna un passo importante nelle strategie delle due aziende. La disputa evidenzia le tensioni nel settore dell’intrattenimento e il mutare delle dinamiche tra le principali case di produzione.

La major ha rispedito al mittente la proposta della casa di produzione concorrente dopo l'accordo ufficializzato nelle scorse settimane con Netflix. Niente da fare per Paramount Skydance. Nonostante la major abbia ritoccato la propria offerta per l'acquisizione di Warner Bros., il consiglio d'amministrazione ha respinto l'ultimo tentativo di acquisizione ostile della multinazionale concorrente. Warner Bros. aveva ricevuto le offerte di Paramount, Comcast e Netflix e aveva deciso di accettare l'offerta di acquisizione del colosso dello streaming. A quel punto, Paramount ha tentato di rilanciare ma l'offerta è stata nuovamente respinta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Warner Bros. respinge l’offerta ostile di Paramount: "Inadeguata e rischiosa"

