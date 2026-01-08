In un bar di Torino, una cliente ha chiesto una fetta di limone nel suo tè. La risposta della cassiera è stata che l’aggiunta, a sorpresa, avrebbe avuto un costo di 1,50 euro. Questo episodio evidenzia come, in alcune situazioni, anche richieste semplici possano comportare costi aggiuntivi, spesso non immediatamente evidenti al cliente.

"Gradisce una fetta di limone nel suo tè?" Questa è la domanda che è stata rivolta a un cliente da una cassiera di Starbucks, in via Buozzi, in centro a Torino. Il cliente ha accettato e si è ritrovato a sorpresa un rincaro sullo scontrino di 1 euro e 50 centesimi, tanto era costata quella fetta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: "Vuole una fetta di limone nel tè?", ma l'aggiunta (a sorpresa) costa 1 euro e 50

Leggi anche: Quanto costa clonare un animale: dai 50 ai 300 mila euro per avere una copia di Fido

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

"Vuole una fetta di limone nel tè?", ma l'aggiunta (a sorpresa) costa 1,50 euro - Non 1 euro e 50 per una fetta di limone minuscola e raggrinzita", ha sottolineato il torinese che, per una questione di principio, quando era ancora seduto ... torinotoday.it