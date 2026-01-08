Vuole una fetta di limone nel tè? ma l' aggiunta a sorpresa costa 1 euro e 50

A Torino, in via Buozzi, una cliente ha ricevuto una domanda inaspettata:

"Gradisce una fetta di limone nel suo tè?" Questa è la domanda che è stata rivolta a un cliente da una cassiera di Starbucks, in via Buozzi, in centro a Torino. Il cliente ha accettato e si è ritrovato a sorpresa un rincaro sullo scontrino di 1 euro e 50 centesimi, tanto era costata quella fetta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

