Volterra lavori all' impianto elettrico | Casa della salute chiusa per due giorni

La Casa della Salute di Volterra sarà temporaneamente chiusa dalle 14 del 9 gennaio alle 20 del 10 gennaio, a causa di lavori all'impianto elettrico. La Asl Toscana nord ovest comunica l’interruzione delle attività presso l'edificio Verga durante questo periodo. Si consiglia di pianificare di conseguenza le visite e di consultare eventuali aggiornamenti.

La Asl Toscana nord ovest informa che dalle 14 del 9 gennaio alle 20 di sabato 10 gennaio l’edificio Verga, sede della Casa della Salute, sarà chiuso per lavori all'impianto elettrico. Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio gli ambulatori dei medici di medicina generale saranno trasferiti nella sede. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

