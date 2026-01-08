La Nazionale Under 18 femminile, con la partecipazione di Monari e Cervi, è impegnata al Trofeo Wezva al Palazzetto di Foggia. La squadra, che include molte atlete di Modena e della Scuola di Pallavolo Anderlini, si confronta con altre nazionali in vista della qualificazione agli Europei di categoria, programmati a Riga e Vilnius a luglio.

Ci sono anche molta Modena e molta Scuola di PallavoloAnderlini nella Nazionale Under 18 femminile che al Palazzetto dello Sport di Foggia sta prendendo parte al Trofeo Wezva, che qualifica la vincitrice agli Europei di categoria che si svolgeranno a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio. Il direttore tecnico Marco Mencarelli e il primo allenatore Stefano Gregoris hanno diramato nei giorni scorsi la lista delle 14 azzurrine e tra queste le due rappresentanti della Pallavolo Anderlini Agnese Cervi e Lisa Dharma Monari Gamb a (foto). Ragazze che nel giorno dell’Epifania hanno esordito alla grande in un Pala Preziuso gremito, superando agilmente in poco più di un’ora il Portogallo per 3-0 (25-9, 25-16, 25-19). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley femminile. Monari e Cervi al Trofeo Wezva

Leggi anche: Volley Night LIVE: il 2025 d’oro della pallavolo italiana con Caprara e Monari

Leggi anche: LIVE Conegliano-Milano, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: si assegna il primo trofeo stagionale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

AGNESE CERVI E LISA MONARI AL WEVZA U18 CON LA NAZIONALE; Al Pala Preziuso il torneo WEVZA U18 di volley femminile con le principali nazionali europee; Nazionale Under 18: ufficiali le 14 azzurrine che cercheranno l’accesso diretto agli Europei; Pallavolo U18 femminile – Le Azzurrine convocate per il torneo Wevza di Foggia che qualifica per Europeo di luglio.

Dal volley femminile al tennis, dall'atletica allo sci e nuoto: tutti i successi delle donne azzurre nel 2025 - Lo spettacolare Mondiale dell’Italvolley femminil, conquistato domenica contro la Turchia, è «soltanto» l'ultimo dei trionfi delle donne dello sport italiano in questi nove mesi del 2025. corriere.it

ULTIM'ORA VOLLEY Champions League femminile, 3a giornata Eczacibasi-Milano 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13) #SkySport x.com

Volley femminile: la striscia di Vallefoglia, una partita cruciale per Macerata - facebook.com facebook