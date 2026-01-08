Volata finale per i cantieri del Pnrr progetti allo stato avanzato Il centro sportivo ex Ghigi unico inghippo
I cantieri del Pnrr sono ormai in fase avanzata, con alcuni progetti pronti per la fase finale. Tra questi, il centro sportivo ex Ghigi rappresenta l’unico ostacolo rimasto. Il 2026 si avvicina come obiettivo per completare le opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenuto dall’Unione Europea attraverso il fondo Next Generation Eu, avviato nel 2021.
Il 2026 segna la meta per il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione Europea tramite il fondo Next Generation Eu, varato nel 2021 come risposta alla crisi economica post-pandemica. Un programma su cinque anni che oggi si avvia alla conclusione al termine di una fase. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
