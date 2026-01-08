Vola dal balcone Gravissimo in ospedale
Un uomo di 38 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato dal balcone di casa sua. L’incidente, avvenuto durante la notte, ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei soccorritori. Le condizioni di gravità sono ancora da valutare, ma il paziente si trova attualmente sotto stretta osservazione medica. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.
La notte si è trasformata in una corsa disperata contro il tempo. Un uomo di 38 anni è precipitato dal balcone di casa sua, compiendo un volo di almeno cinque metri e schiantandosi al suolo con un impatto devastante. Ora lotta per la vita nel reparto di neuro-rianimazione dell’ ospedale di Circolo di Varese, dove è ricoverato in condizioni gravissime e in prognosi riservata. È accaduto nel pieno della notte, intorno alle 3, in una villetta della zona residenziale che costeggia la provinciale 17. A dare l’allarme sono stati i familiari, svegliati dal tonfo o allarmati dal mancato rientro dell’uomo in camera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
