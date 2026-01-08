Dusan Vlahovic, attualmente infortunato e fuori dal campo dopo l’intervento agli adduttori, sembra concentrato sull’Inter, sorprendendo anche la Juventus. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre il centravanti serbo si trova a dover affrontare un periodo di recupero. La vicenda evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie delle squadre coinvolte, mantenendo alta l’attenzione su uno dei giocatori più discussi del momento.

Il centravanti serbo è attualmente fermo ai box dopo l’infortunio contro il Cagliari e l’operazione agli adduttori Dusan Vlahovic ha messo l’Inter nel mirino. L’attaccante della Juventus è fermo ai box dallo scorso 29 novembre a causa di un infortunio agli adduttori rimediato contro il Cagliari che lo ha costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un brutto colpo per Spalletti il quale, come il suo predecessore Tudor, puntava soprattutto sul serbo in attacco nonostante il contratto in scadenza a giugno. Dusan Vlahovic (foto Ansa) – Calciomercato.it Da quel punto di vista non ci sono novità: il rinnovo resta lontano, con le voci su un trasferimento al Milan da svincolato che si fanno più insistenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it - Vlahovic pensa soltanto all'Inter: anche la Juve è sorpresa

Vlahovic infortunato, c’è lesione. Esami Juve: comunicato ufficiale, torna nel 2026, quali gare salta - L’infortunio di Vlahovic ha ribaltato scenari che fino a pochi giorni fa sembravano ormai consolidati all'interno della Juventus. tuttosport.com

Non solo Bayern: anche il Barcellona pensa a Vlahovic Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo è considerato il successore di Robert Lewandowski Da febbraio, Vlahovic sarà libero di firmare con qualsiasi squadra e lasciare la Juventus a pa facebook

Mercato, per #Vlahovic sirene dalla Premier: il Liverpool pensa all’attaccante che piace al #Milan #milanpress x.com