Vlahovi? accelera il recupero | rientro anticipato dopo l’operazione

Vlahovic si avvicina al rientro in campo dopo l’intervento chirurgico. La Juventus e Luciano Spalletti possono contare sulla sua presenza anticipata, che rappresenta un passo importante nel processo di recupero. La notizia offre speranza per la squadra, pronta a rivedere il proprio attaccante in attività nel prossimo futuro.

Ottime notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti: per il numero nove bianconero si avvicina il rientro in campo. Dopo l’infortunio con il Cagliari, Vlahovi? potrebbe tornare a disposizione con un anticipo di 2-3 settimane rispetto alla tabella di marcia iniziale. Rientro anticipato in vista del derby d’Italia. Negli ultimi giorni Luciano Spalletti ha ricevuto indicazioni moderatamente ottimiste sulle condizioni di Dušan Vlahovi?. Dopo l’operazione a Londra dello scorso 4 dicembre per una lesione di alto grado all’ adduttore sinistro, i tempi di recupero potrebbero accorciarsi. Il classe 2000 è fermo ai box dallo scorso 29 novembre, quando si è infortunato nella sfida casalinga contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

