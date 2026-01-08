Viviano sottolinea l’importanza di Akanji nell’Inter, evidenziando la sua crescita e il ruolo di leader nella difesa. L’ex portiere commenta positivamente l’acquisto, ritenendolo spesso sottovalutato, e apprezza la serenità con cui il giocatore affronta le partite. La prestazione contro il Parma conferma l’affidabilità di Akanji, che si sta affermando come elemento chiave nel progetto nerazzurro.

Viviano elogia l'Inter e la leadership di Akanji: «Acquisto sottovalutato, fa tutto con serenità»

