Viterbo si pubblicizza sui bus di Monte Carlo | scippa il titolo di cuore dell' Italia all' Umbria | FOTO

Viterbo promuove la propria storia e cultura sui bus di Monte Carlo, rafforzando la propria immagine come cuore dell’Italia. La campagna pubblicitaria mira a valorizzare il patrimonio della Tuscia, attirando l’attenzione di visitatori e residenti del Principato. Questa iniziativa rappresenta un'occasione per consolidare il ruolo della città come importante polo storico e culturale nel contesto internazionale.

Viterbo sbarca nel Principato di Monaco puntando tutto sulla sua storia. In questi giorni i bus che attraversano le strade di Monte Carlo portano a spasso l'immagine del capoluogo della Tuscia, con una campagna pubblicitaria mirata che punta a intercettare i flussi di uno dei microstati con il. FOTOGALLERY | I bus con la pubblicità di Viterbo a Montecarlo. Viterbo si promuove all'estero, la città sui bus di Monaco e Montecarlo. Frontini: "I numeri ci danno ragione, turismo cresce" - L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione turistica che punta in modo mirato sui Paesi di lingua francese VITERBO - etrurianews.it

