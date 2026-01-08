Viterbo | 13enne trovato morto in strada dalla mamma l’ombra del bullismo

A Viterbo, una ragazza di 13 anni è stata trovata senza vita in strada dalla madre, in un contesto che solleva il sospetto di un episodio di bullismo. L’accaduto si è verificato la sera prima del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, alimentando preoccupazioni e interrogativi sulla presenza di eventuali fattori di rischio tra i giovani.

La tragedia è avvenuta proprio la sera prima del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale. E' considerato un indizio pesante.

Ragazzino 13enne trovato morto a Viterbo dopo l'allarme della madre ma la caduta dalla finestra non convince - Si indaga sulla causa dopo l'allarme lanciato dalla madre, la caduta dalla finestra non convince ... virgilio.it

Rientro a scuola, 13enne trovato morto il giorno prima: si pensa a suicidio per bullismo - Un ragazzino di origini ucraine di tredici anni è stato trovato morto per strada, a Viterbo, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, la notte precedente al rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. tecnicadellascuola.it

Tragedia a Viterbo, 13enne cade dalla finestra del terzo piano e muore >> https://buff.ly/ycu4yOc - facebook.com facebook

Tragedia questa notte a #Viterbo, dove intorno alle tre è stato trovato il corpo di un #13enne di origini ucraine. Da quanto appreso sarebbe stata la madre del giovane ad avvertire la polizia, riferendo poi agli inquirenti di aver trovato la #finestra della camera x.com

