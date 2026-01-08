Viterbo 13enne trovato morto dalla madre | l’ombra del bullismo dietro la tragedia

A Viterbo, un ragazzo di 13 anni di origini ucraine è stato trovato morto dalla madre. Le autorità stanno indagando, considerando anche il possibile ruolo del bullismo. Questa vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della prevenzione di comportamenti dannosi nelle scuole e nel contesto sociale.

La tragedia a Viterbo: il ritrovamento del corpo. Potrebbe esserci l'ombra del bullismo dietro la morte di un 13enne di origini ucraine, trovato senza vita nella notte a Viterbo. Il corpo del giovane è stato scoperto dalla madre in via Palmanova, proprio sotto la finestra della loro abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo potrebbe essersi gettato volontariamente. Il fatto che il tragico episodio sia avvenuto la sera prima del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale fa propendere gli investigatori per un possibile collegamento con episodi di bullismo. L'allarme della madre e le prime incongruenze.

Tredicenne trovato morto nella notte sotto casa: indagini a tutto tondo - VITERBO – Verrà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul 13enne di origine ucraina trovato morto l’altra notte nel quartiere Paradiso, presumibilmente dopo essere precipitato dalla finestra di casa. civonline.it

Un 13enne muore prima del rientro a scuola, l'ombra del bullismo - Potrebbe esserci l'ombra del bullismo dietro la vicenda del 13enne di origini ucraine trovato morto la scorsa notte in strada alla periferia di Viterbo. ansa.it

Tragedia a Viterbo, 13enne cade dalla finestra del terzo piano e muore >> https://buff.ly/ycu4yOc - facebook.com facebook

Tragedia questa notte a #Viterbo, dove intorno alle tre è stato trovato il corpo di un #13enne di origini ucraine. Da quanto appreso sarebbe stata la madre del giovane ad avvertire la polizia, riferendo poi agli inquirenti di aver trovato la #finestra della camera x.com

