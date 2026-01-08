La Virtus si prepara a sfidare il Panathinaikos ad Atene, dove le condizioni non sono ideali. Diouf torna disponibile, mentre Vildoza resta fuori causa. La partita si presenta complessa, considerando il recente ko dei greci contro l’Olimpia e l’attenzione di Ergin Ataman, che vorrà riscattarsi dall’eliminazione precedente. Uno scontro importante per entrambe le squadre, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Il momento peggiore per giocare ad Atene. Perché Ergin Ataman potrebbe non ha dimenticato l’espulsione e la sconfitta (incartati al PalaDozza) e perché il Pana ha appena perso in casa con l’Olimpia. Poi, anche se rientra Momo Diouf, esce Luca Vildoza, vittima di una lesione muscolare. Il play argentino – l’altro out sarà Aliou Diarra –, uno dei più in forma, non è nemmeno partito. E se tutto andrà per il verso giusto – ha già iniziato le terapie del caso – lo rivedremo tra ina decina di giorni. Si gioca alle 20,15 al Telekom Center di Atene e la Virtus, probabilmente, non pensavo di trovarsi a questo punto così vicina al Pana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, il pericolo è il Panathinaikos. Rientra Diouf, Vildoza invece è ko

