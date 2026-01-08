Virtus amaro risveglio ad Atene | Edwards ne mette 24 ma vince il Panathinaikos
La Virtus Bologna interrompe la serie positiva a Atene, sconfitta dal Panathinaikos 84-71. Nonostante i 24 punti di Edwards, la squadra di coach Ivanovic non riesce a conquistare il risultato, pagando le difficoltà contro un avversario che si è dimostrato solido in casa. La partita segna un passo indietro per i bolognesi, che ora dovranno riorganizzarsi in vista delle prossime gare.
Si ferma ad Atene la striscia positiva della Virtus Bologna. Dopo l'entusiasmante vittoria casalinga contro lo Zalgiris, la squadra di coach Dusko Ivanovic deve arrendersi allo strapotere del Panathinaikos, che ritrova il successo davanti ai propri tifosi con un solido 84-71. Una partita. 🔗 Leggi su Today.it
