Violento schianto tra auto sulla provinciale ad Alzate Brianza | due giovani feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 gennaio, si è verificato un incidente sulla provinciale di Alzate Brianza, coinvolgendo due veicoli e causando il ferimento di due giovani. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e prestare assistenza. L'incidente rappresenta un episodio che sottolinea l'importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale.

Un impatto violento nel primo pomeriggio di oggi 8 gennaio ha fatto scattare i soccorsi ad Alzate Brianza. Due auto si sono scontrate lungo una strada provinciale, nell'impatto sono rimasti feriti due ragazzi.L'incidente è avvenuto intorno alle 13.40, nel tratto urbano della provinciale (sp39).

