Violento schianto in via Brigata Casale | sette feriti

Oggi, giovedì 8 gennaio, alle 9:45, si è verificato un incidente stradale in via Brigata Casale, all’incrocio con via Carnaro. Due veicoli sono entrati in collisione, causando sette feriti. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti.

Violento scontro tra due auto in via Brigata Casale nella mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio, è successo intorno alle 9:45 all’incrocio con via Carnaro. Sarebbero sette i feriti, tra cui alcuni minorenni, ma nessuno di loro è in gravi condizioni anche se i danni alle vetture sono ingenti. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Schianto nel buio a San Pietro in Casale: due feriti Leggi anche: Incidente, violento schianto sulla provinciale: due feriti in ospedale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. San Giuliano - Violento schianto sulla Via Emilia, tre feriti portati a San Donato - Sembrava un bollettino da codice rosso, si è rivelato, per fortuna, un incidente con danni ingenti ai veicoli ma con conseguenze lievi per gli occupanti delle due auto coinvolte. ilcittadino.it

Violento schianto a Latina scalo: un’auto si ribalta, l’altra fuori strada. Tre feriti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.